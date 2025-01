Lettera43.it - Giovanni Amoroso è stato eletto nuovo presidente della Corte costituzionale

nella camera di consiglio che si è tenuta questa mattina a PalazzoConsulta, è il. Succede ad Augusto Barbera, che ha terminato il suo incarico il 21 dicembre: il suo mandato terminerà il 13 novembre 2026. Il 76 ennegiudicedalladi cassazione il 26 ottobre 2017 e vicedal 12 dicembre 2023, è il membro più anzianoConsulta: svolgeva il ruolo difacente funzioni dopo l’addio di Barbera.Augusto Barbera (Imagoeconomica).Chi èConsultaMagistrato dal 1975,pretore penale a Bergamo (1976-1980) e poi pretore del lavoro a Roma (1980-1984). Nel 1984 èassegnato all’Ufficio del massimariodi cassazione, prima come magistrato di tribunale (1984-1989) e in seguito come magistrato d’appello (1996-2000), applicato alla Sezione Lavoro e partecipando ai collegi come relatore e poi estensore delle pronunce adottate.