Dilei.it - Francesca Chillemi, nessuna crisi con Grimaldi. Ma un testimone rivela: “Ha fatto la pazza”

Leggi su Dilei.it

ed Eugeniostanno ancora insieme. L’ex Miss Italia ha smentito le malelingue che sussurravano di una presunta rottura con l’armatore conosciuto un anno fa. L’erede di una delle famiglie più note e prestigiose di Napoli ha condiviso sui social uno scatto in cui appare in auto, sorridente, con l’attrice. Dunquemaretta nella coppia anche se, stando ad una testimonianza, laavrebbeuna vera e propria scenata di gelosia al compagno in seguito agli ultimi avvenimenti che avrebbero messo in moto la macchina dei pettegolezzi.stanno ancora insiemeÈ ancora amore trae Eugenio. L’armatore ha condiviso sui social una foto insieme alla modella e attrice: i due appaiono sorridenti e più complici che mai.