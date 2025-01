Oasport.it - Ciclismo, presentato il percorso dell’UAE Tour: due arrivi in salita e una cronometro animano la corsa

L’UAEciclistica di livello Worldche andrà in scena negli Emirati Arabi Uniti dal 17 al 23 febbraio, proporrà unestremamente interessante sulla durata di sette tappe. Un totale di oltre 1.000 chilometri da percorrere e un dislivello complessivo di circa 3.500 metriquesto appuntamento in Medio Oriente, caratterizzato dagliinormai consueti di Jebel Jais e Jebel Hafeet e da unaindividuale di 12,2 chilometri. A completare il quadro quattro frazioni riservate ai velocisti nel corso di un evento che si snoda tra le città e le bellezze dei paesaggi desertici tipici di questa area.La prima giornata (138 km da Madinat Zayed Shams Solar Park a Liwa Palace) sarà riservata agli sprinter e dunque la prima maglia di leader si assegnerà in volata.