Inter-news.it - Cassano: «Inter meno solida dell’anno scorso. Napoli più squadra!»

Leggi su Inter-news.it

Antonionon ha dubbi: Nicolò Barella sta facendo peggio di Manuel Locatelli in questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Antoniovenuto nell’appuntamento settimanale di Viva El Futbol su Youtube su vari temi, tra cui quello della corsa scudetto che vede coinvolte: «L’la vedo, ma talmente più forte delle altre che ha due squadre. Oggi sei a -3 e devi andare a giocare a Firenze. Ilti è davanti e sta facendo meglio di te, come risultati e come identità dimi ricorda quella del primo anno di Inzaghi: quando viene attaccata, può rischiare di mollare il colpo. Voglio vedere se nell’arco di 5-6 partite riesce a trovare la vetta, altrimenti può subire il contraccolpo. Pensavo che l’, a questo punto, potesse essere a +5 o +6 sul, mentre invece è dietro.