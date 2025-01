Casa di riposo trasformata in un lager | violenze sessuali e maltrattamenti agli anziani

Leggi su Dayitalianews.com

Più che unadi cura per gliospiti una RSA di Latera, in provincia di Viterbo, era diventata un vero e proprio. Con l’accusa di violenza sessuale eospiti tre operatori socio-sanitari sono finiti dietro le sbarre, mentre per altri tre è stata disposta l’ordinanza di sospensione dall’esercizio delle funzioni.Le orribilisugliLe indagini sono partite nella primavera del 2024, quando ex dipendenti della struttura hanno raccontato tutto ai carabinieri descrivendo lecommesse dai loro ex colleghi a danno degli. I militari hanno dunque installato delle telecamere all’interno della struttura con le quali hanno potuto documentare non solo gli abusi e le vessazioni fisiche, ma anche i dialoghi all’interno delladi