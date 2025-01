.com - Atalanta-Sturm Graz 5-0, la Dea vola in Champions

(Adnkronos) – Una brillanteritrova la vittoria inLeague e si impone nettamente 5-0 a Bergamo contro gli austriaci delloie a questo successo la squadra di Gasperini si porta momentaneamente al terzo posto della classifica della fase a campionato della nuovacon 14 punti in attesa che si giochino le altre sfide. Loresta al 30esimo posto con appena 3 punti in classifica e ormai eliminato dalla competizione. Il primo tempo è dominato per lunghi tratti dall’, che rischia però di andare sotto all’11’, quando Camara scappa a Kolasinac ma davanti a Carnesecchi non trova la porta. Poi la squadra di Gasperini si sveglia e al 12? passa in vantaggio: errore in uscita di Aiwu regala il pallone a Samardzic che allarga per Zappacosta che a suo volta scarica all’indietro per Retegui, che deve soltanto spingere in porta il pallone per la rete dell’1-0.