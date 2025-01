Sport.quotidiano.net - Arezzo, Russo e Gori: due nomi per l’attacco. Cutolo tra arrivi e partenze. Gucci ai saluti

di Luca AmorosiIl successo rotondo di Legnago ha ridato un po’ di serenità a un ambiente che era diventato elettrico dopo il solo punto raccolto nelle due precedenti gare interne. In questo contesto di rinnovato entusiasmo, il direttore amarantopuò riprendere i discorsi aperti in materia di calciomercato, tra uscite da finalizzare e un ultimo (forse) colpo in entrata per definire la rosa definitiva che completerà l’attuale stagione. Dopo aver puntellato la difesa con Gilli, l’ex capitano amaranto ha calato il colpo da novanta con l’acquisto di Alessandro Capello, reduce dai playoff vinti con la Carrarese nella scorsa stagione e da un primo spezzone in B con i marmiferi. Lo "Squalo", così è soprannato, ha preso il posto in lista (e il numero di maglia) di Niccolò, sempre nel mirino del Livorno di Paolo Indiani, anche se la trattativa si è arenata più volte nelle scorse ore.