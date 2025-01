Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda

A Milano, 5da non perdere: la mostra Birgit Ju?rgenssen e Cinzia Ruggeri. Lonely Are All Bridges alla Fondazione ICA fino al 15 marzo; Amadeus, un debutto firmato da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, al Teatro dell’Elfo, dal 21 gennaio al 2 marzo; Il Nostro Tempo, CinéFondationCartier, una mostra dedicata alle opere cinematografiche di 12 artisti fino al 16 marzo 2025 alla Triennale Milano; la mostra monografica dedicata a Chiara Dynys, Private Atlas alla Building Gallery; la personale di Claudia De Luca dal titolo Cosa Fanno le Ombre Quando non Sono Gettate?, all’Alveare Culturale (Fabbrica del Vapore) fino al 7 febbraio. Libertà e sguardi femminili: Birgit Jürgenssen e Cinzia Ruggeri in mostra all’Ica Milano X Leggi anche › La mostra “Gabriele Basilico.