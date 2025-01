Anteprima24.it - Taurano-Monteforte Irpino, via libera alla messa in sicurezza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha approvato con un proprio provvedimento il viaai lavori di manutenzione straordinaria della strada.Al Comune di, che ha presentato la proposta progettuale, vengono assegnati 120mila euro, in linea con quanto stabilito nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), triennio 2024-2026, e in coerenza con gli indirizzi operativi in materia di Azioni di Sinergia e Sviluppo per l’attuazione del “Patto Di Governo”.Sarà il Comune di, come da richiesta della commissione straordinaria, a effettuare gli interventi di miglioramento einsull’importante arteria di collegamento con il Vallo Lauro.“Su questa parte del territorio, la Provincia sta concentrando alcuni importanti progetti riguardanti la viabilità – dichiara il presidente Buonopane -.