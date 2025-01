Strange Academy | Benedict Cumberbatch comparirà al fianco di Benedict Wong?

Leggi su Cinefilos.it

aldiè il concept più recente della Marvel Comics, dato che il team ha debuttato dopo il 2020. Creata dallo scrittore Scottie Young e dall’artista Humberto Ramos, la serie si svolge nell’angolo del Marvel Universe di Doctor. Tutto è iniziato con lo Stregone Supremo che ha fondato una scuola per addestrare giovani stregoni e utilizzatori di magia nelle arti mistiche. La scuola si trova a New Orleans e tra coloro che hanno prestato servizio nella facoltà ci sono Doctor Voodoo, Zelma Stanton, Scarlet Witch e Man-Thing.Gli studenti, nel frattempo, includono per lo più nuovi personaggi, anche se alcuni di loro hanno legami con nomi molto più grandi. Ad esempio, c’è Doyle Dormammu, il “figlio” di Dormammu, il figlio di Enchantress, Alvi Brorson e un Gigante del Gelo chiamato Guslaug.