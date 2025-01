Linkiesta.it - Stiamo scivolando sull’olio d’oliva

Si parla tanto di olio, non se ne parla abbastanza bene. E questo è un fattore che influenza il mercato dell’olio evo (Extra Vergine) già sotto stress per i cambiamenti climatici, le malattie dell’ulivo e una serie di problemi strutturali dell’olivicoltura italiana. Quello dell’inadeguata comunicazione è un’importante criticità fatta emergere dai produttori ed esperti di olio toscano durante la prima edizione di Evo in Siena, l’evento organizzato da Confagricoltura Siena, lo scorso dicembre, per fare incontrare produttori, studiosi, istituzioni e comunicatori per stimolare la conversazione sullo stato e sul futuro dell’olio extra vergine di oliva.L’olio è un argomento assai vicino ai consumatori che ne percepiscono il valore, ma sono spesso confusi da una carente comunicazione davanti allo scaffale, dove le informazioni sono poco chiare e dove il reale valore del prodotto è modificato dalla pressione promozionale della grande distribuzione.