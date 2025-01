Ilnapolista.it - Solo il Manchester United poteva lasciar andare De Gea a zero per strapagare Onana

ilDe Gea aperHa sbagliato ila investire su Andrepartire De Gea a parametro? Secondo il Daily Mail sì. Il portiere ex Inter, nonostante sia ritenuto uno dei migliori della squadra, sembra non aver conquistato appieno i tifosi e la stampa inglese, ieri contro il Brighton un ennesimo errore che ha portato a uno dei tre gol dell’ex club di De Zerbi. Al contrario, l’estremo difensore spagnolo alla Fiorentina sta facendo bene.Il più grande errore delloDe Gea per comprareIl Daily Mail scrive:Lo spagnolo ha lasciato l’Old Trafford dopo 12 anni nell’estate del 2023. E’ stato sostituito da, pagato 43 milioni di sterline, che aveva raggiunto la finale di Champions League con l’Inter e Ten Hag lo aveva già allenato all’Ajax.