Scusatelo ha bevuto Stefano De Martino visto per strada | subito riconosciuto reagisce così

Leggi su Caffeinamagazine.it

Depizzicato in un momento imbarazzante. È il personaggio del momento. Tutti e tutte lo vogliono e lo (in)seguono ovunque. Qualche giorno fa ha parlato dell’ex moglie Belen Rodriguez, prima indirettamente poi esplicitamente. Il conduttore ha scherzato sul fatto che non sapesse nulla della crisi del settimo anno, perché lui, al settimo anno, non c’è mai arrivato.Poi, con quella che per qualcuno è stata una caduta di stile, ha affermato di aver sposato la showgirl argentina perché con lei il se**o “era stupendo”. E che dire degli innumerevoli articoli che parlano dei suoi tradimenti, delle sue storie con personaggi famosi del mondo dello spettacolo come Alessia Marcuzzi? Insomma non passa giorno che non si parli di lui. E stavolta è stato beccato in una situazione per lui inedita.