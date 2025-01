Ilgiorno.it - Sangue in città. Si apre lo scontro sulla sicurezza

Leggi su Ilgiorno.it

L’aggressione a coltellate di piazza Volta, che ha portato all’arresto di un ventenne con l’accusa di tentato omicidio, ha riacceso le polemichedellae in particolare sui controlli della movida. Negli ultimi anni proprio la piazza del centro di Como è stata teatro di aggressioni, anche violente, spesso dovute all’eccessivo consumo di alcolici. Anche per questo negli anni sono aumentati i controlli da parte delle forze dell’ordine, come dimostra proprio l’aggressione dell’altra notte con il giovane che è stato arrestato quando ancora si trovava in piazza proprio per l’arrivo tempestivo delle volanti della mobile. Per la Lega però si dovrebbe fare di più e soprattutto dovrebbe farlo il sindaco, Alessandro Rapinese, che tra le sue tante deleghe ha anche quella per lain