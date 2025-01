Lanazione.it - Porta Romana ospita il Gran Galà dei fantini

Arezzo, 20 gennaio 2025 –ildeiIl primo febbraio evento unico e inedito sulla storia giallorossa legata al Palio Si incontrano tutti i professionisti della monta che hanno vinto per il rione dal 1977 ad oggi Il popolo disi prepara a vivere una serata unica e memorabile: per la prima volta nell’era moderna del Palio dei rioni, a Castiglion Fiorentino si incontrano ivittoriosi per i colori giallorossi. Ildeisi svolgerà sabato 1 febbraio nei locali della sede e, come si può facilmente intuire, è dedicato ai “mestieranti del Palio”, professionisti della monta, famigerati protagonisti in un modo o nell’altro della terza domenica di giugno e quindi figure centrali, centralissime, nell’immaginario dei popoli rionali e di tutti coloro per i quali il Palio è molto più che una semplice corsa di cavalli.