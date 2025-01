Amica.it - Oltre il cinema: le sfilate “scritte e dirette” da David Lynch

Leggi su Amica.it

, il regista che ha raccontato i lati più oscuri e tormentati della cultura americana contemporanea, è morto all’età di 78 anni.al cult Twin Peaks, ha lasciato film indimenticabili come The Elephant Man, Mulholland Drive e Velluto Blu. Forse, però, la sua eredità più duratura è un’estetica perfettamente riconoscibile, da cui la moda continua ad attingere a piene mani: straniante, enigmatica, surreale, inquietante in modo sottile, dove perfino i colori sono sempre troppo accesi per essere rassicuranti o gioiosi. Una visione onirica, ma pericolosamente vicina a un incubo. In una parola,iana. L’influenza dinel mondo della modaNon si può dire chefosse appassionato di moda in senso stretto: la sua divisa d’ordinanza era un cappotto oversize, lungo e largo, i pantaloni kaki e una camicia abbottonata fino alla gola.