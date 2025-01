Donnapop.it - «Marco Masini? Tante promesse, ma poi sparito! Amadeus anche…»: famosa cantante su tutte le furie, chi è

Leggi su Donnapop.it

Lisa, la prima vincitrice del programma televisivo Ora O Mai Più, ha recentemente rilasciato un’intervista a TvBlog in cui ha espresso tutta la sua delusione e frustrazione riguardo a diverse vicende che l’hanno coinvolta nel corso della sua carriera. In occasione del ritorno del programma, la canha colto l’opportunità per fare chiarezza su alcune situazioni che l’hanno fatta soffrire.A proposito di Ora O Mai Più, Lisa ha dichiarato di non aver apprezzato la prima puntata, trovandola «denigratoria» e criticando l’atmosfera che secondo lei metteva in ombra gli artisti in gara, favorendo invece i coach. Ha aggiunto anche di non comprendere perché certi personaggi, che non erano più presenti sulla scena musicale da anni, siano stati scelti per ricoprire il ruolo di coach, pur avendo grande simpatia per loro.