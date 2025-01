Quotidiano.net - Madre dopo i 40 anni, l’esempio di 10 volti noti

A volte per scelta, altre volte perché il destino sembrava avverso. In altri casi perché il compagno ideale è stato trovato pochiprima o perché – per comprensibile decisione – c’era chi aveva deciso di concentrarsi sulla carriera. Sono personali e diversi – ma tutti rispettabili – le ragioni che hanno portato una donna a decidere di diventareaver compiuto 40. Spesso è accaduto con persone che conosciamo direttamente e, in altri casi, riguardano celebrità che hanno fatto questo importante passoun’attenta riflessione. Ecco, a seguire, 10 donne famose che sono diventate madrii loro primi 40. Hilary Swank Era ottobre del 2022, quando l’attrice ha annunciato che lei e il marito Philip Schneider sarebbero diventati presto genitori di due gemelli. L'attrice vincitrice dell'Oscar, allora 48enne, aveva deciso di dare lazia durante un’ospitata nel programma tv ‘Good Morning America’.