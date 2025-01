Locri uccidono il padre e nascondono il corpo | svolta nelle indagini fermati i due figli

Leggi su Dayitalianews.com

Durante una discussione, il maggiore dei fratelli avrebbe sparato alcuni colpi di pistola calibro 38 contro suo, in Calabria, due fratelli,della vittima, di cui uno minorenne, sono statidai carabinieri del Nucleo Investigativo di, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale e della Stazione di Bovalino, in quanto ritenuti responsabili di aver ucciso il, oltre che dei reati di occultamento di cadavere e porto abusivo di arma comune da sparo.Sono accusati di aver ucciso il54enne l’11 gennaio scorso a Bovalino (Reggio Calabria) e di averne occultato il cadavere. L’omicidio sarebbe avvenuto durante una discussione per contrasti familiari di lunga data; durante la lite, il maggiore dei fratelli avrebbe esploso alcuni colpi di pistola calibro 38 contro il genitore, uccidendolo sul colpo.