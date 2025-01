Iodonna.it - L'Europa impone la raccolta differenziata dei tessili per salvare l'ambiente. Dalle t-shirt alle scarpe, nulla potrà più essere buttato nell'indifferenziato. Multe fino a 2500 euro per chi non si adegua

I tipici cassonetti gialli, dove si lasciano i vestiti e leche non si usano più, salgono alla ribalta in questo 2025 per diventare i nuovi protagonisti di una rivoluzione ambientale che coinvolgerà ogni cittadinoa lotta contro l’inquinamento tessile. Dal 1° gennaio 2025, infatti, questi contenitori non rappresentano più una scelta, ma una necessità: la nuova normativapea, ha reso obbligatoria ladei materiali, con pesanti sanzioni per chi non si. Il Mediterraneo è in pericolo: l’87% delle sue acque sono inquinate.