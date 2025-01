Quotidiano.net - Israele libera 90 prigionieri palestinesi, ma è subito tensione. Hamas: “Ne manca uno”

Roma, 20 gennaio 2025 – Doron, Emily e Romi sono tornate a casa. Sono loro i primi tre ostaggi rilasciati danell’ottica della tanto agognata tregua firmata coned entrata in vigore. “Sono tornata con i miei cari, sono più felice che mai. Sono grata alla mia famiglia e ai miei migliori amici”, ha scritto Emily Damari nel suo primo post su Instagram dal rientro in. Da quanto emerge, alle treavrebbe lasciato dei ‘ricordi’ della loro prigionia: le foto scattate durante i mesi, un’immagine di Gaza e un certificato di rilascio. Ancheha scarcerato i primi 90dalla prigione di Ofer: tra loro 62 donne e 21 adolescenti. L’arrivo dei due bus che li trasportano è stato accolto con un caloroso applauso e dei veri e propri festeggiamenti in Cisgiordania.