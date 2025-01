Inter-Empoli Farris | In linea con le aspettative Non bello giocare con l’asterisco

Leggi su Ilnerazzurro.it

Simone Inzaghi ieri era squalificato e in panchina ci è andato il suo vice Massimiliano. Ecco le sue parole in conferenza dopo la gara.“Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?”sottola maturità della squadra nell’approccio: “Iniziare bene non significa necessariamente aggredire subito. L’si è chiuso e il rischio era lasciare spazi. Forse siamo stati un po’ lenti nella circolazione nel primo tempo, ma il nostro movimento li ha costretti a correre, e alla fine abbiamo sbloccato la gara nella ripresa. Lautaro poi ha fatto Lautaro, e questo risolve tanti problemi”.Il contributo della ThuLa e la situazione di Taremi:evidenzia che i gol di Thuram e Lautaro sono importanti soprattutto per loro stessi, visto che la squadra segna in ogni modo: “Taremi si attira tante critiche, ma il suo lavoro meriterebbe di più.