Diego Tavani lascia Uomini e Donne | il forte messaggio social

ha deciso di dire addio a. Il cavaliere romano hato il programma nel corso della puntata andata in onda il 20 gennaio 2025. Dopo la fine della relazione con Claudia D’Agostino,ha scelto di non continuare il suo percorso all’interno del trono over. La rottura con Claudia è stata segnata da polemiche e tensioni, portandoa scrivere suidopo la drastica decisione.: la decisione didire il programmaLa fine della relazione con Claudia D’Agostino ha avuto unimpatto su, che ha spiegato di non sentirsi più a suo agio nello studio di. Ha ammesso di essere troppo provato per proseguire nuove conoscenze. “Mi sento svuotato, non sono pronto a continuare,” ha confessato davanti a Maria De Filippi e agli opinionisti, tra cui Gianni Sperti, che più volte aveva messo in dubbio la sua sincerità.