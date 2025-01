Biccy.it - Colpo di scena al Grande Fratello, anticipazioni ufficiali

Leggi su Biccy.it

Nella puntata di stasera delci sarà spazio per i recenti scontri che hanno visto protagonisti da una parte Stefania Orlando e dall’altra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ma anche per la drammatica storia deldi Pamela Petrarolo, che da anni è scomparso e nessuno sa dove si trovi. Inoltre uno dei gieffini verrà eliminato definitivamente dal reality. Gli account social del GF però hanno anche annunciato undiche “stupirà tutti”. Di cosa si tratta? Per qualcuno potrebbe essere il tanto chiacchierato ripescaggio, ieri infatti 361 Magazine ha dato in esclusiva la notizia della possibilità che più concorrenti eliminati tornino in gioco. E se invece questa novità inaspettata fosse il ritorno in casa di uno o due ex gieffini come ospiti (così come è successo negli scorsi anni con Alex Belli, Ginevra Lamborghini o Mirko Brunetti)?È in arrivo undiUna nuova puntata di #vi aspetta stasera su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! pic.