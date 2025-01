Ilrestodelcarlino.it - Beffa Ancona, sciupati due set di vantaggio

THE BEGIN GABBIANO MANTOVA THE BEGIN : Kisiel 23, Giorgini, Larizza 1, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Andriola 10, Ferrini 28, Sacco 6, Santini, Umek 13. All. Della Lunga. GABBIANO FARMAMED MANTOVA: Miselli 7, Parolari 4, Baldazzi 26, Tauletta 3, Scaltriti 4, Marini, Pinali 5, Ferrari 12, Depalma 2, Zanini, Gola 11, Massafeli, Montarulo, Catellani 2. All. Serafini. Arbitri: Cavicchi e De Nard. Parziali: 25-17, 25-20, 23-25, 21-25, 10-15 Non basta la prova maiuscola di capitan Ferrini (28 punti personali nel giorno dei suo 32esimo compleanno), né i due set disulla seconda in classifica: così la The Begin Volleyè costretta ad accontentarsi di un punto, quello conquistato al tiebreak, al termine di una partita combattutissima contro Mantova. La The Begin parte benissimo, sorprendendo gli avversari, aggiudicandosi il primo set 25-17.