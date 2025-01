Tvplay.it - Attenta Lazio, il Chelsea ti porta via un top player: ansia per Baroni

Leggi su Tvplay.it

Lasta trattando Cesare Casadei con il, lo vuole anche il Torino: i Blues, però, hanno chiesto un topdi Marco, ecco tutti i dettagliLaha vinto contro il Verona la prima partita del 2025 dopo un periodo non proprio semplicissimo. A Marcoserve qualche innesto sul mercato per essere competitivo in tutte le competizioni in cui la sua squadra è impegnata. Ecco perché il club biancoceleste è alla ricerca di un centrocampista. La trattativa con ilper Cesare Casadei procede spedita, c’è da battere la concorrenza del Torino., ilha chiesto un topdi(LaPresse) Tvplay.itIn questa stagione, Casadei ha collezionato 6 presenze tra Conference League ed EFL Cup, per un totale di 424?. Troppo poco per il centrocampista classe 2003 che ha voglia di essere protagonista.