Ilrestodelcarlino.it - Pontedera-Vis Pesaro 0-1: i toscani si arrendono ai biancorossi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

,19 gennaio 2025 – Una Vis che sulle ali dell'entusiasmo è partita forte anche a. Sono bastati infatti cinque minuti ai pesaresi per abbattere il muro granata. I, reduci da 3 partite senza subire gol si sono arresi alla specialità della casa biancorossa: il calcio piazzato. Si sono arresi ad un Di Paola e Palomba che come dei tori si esaltano nel vedere granata. I due infatti, dopo aver deciso il match dell'andata, hanno collezionato il gol del vantaggio anche al ritorno. Una punizione sulla trequarti del capitano vissino, deviata da Valeri, viene infatti concretizzata di testa dal difensore biancorosso,alla sua seconda rete consecutiva e terza stagionale. Vis che tuttavia non molla la presa e subito dopo si rende pericolosa con una conclusione da fuori area di Orellana,che mettendosi in proprio sfiora l'incrocio dei pali.