Netanyahu | Questo è un grande giorno

19.00 Il premier israelianoafferma che il ritorno di Romi, Emily e Doron in Israele dalla prigionia di Hamas è "unincredibilmente toccante". In una conversazione con Gal Hirsch, il responsabile del governo per il ritorno degli ostaggi,afferma che le tre donne civili sono "i primi ostaggi che riportiamo a casa in questa tornata". Chiede a Hirsch di dir loro che "l'intera nazione vi abbraccia, benvenute a casa". E' un "". Hanno "attraversato l'inferno: dalla schiavitù alla libertà", ha aggiunto.