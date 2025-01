Ilfattoquotidiano.it - Musk, Landini sul Nove: “Una singola persona che cazzo se ne fa di 428 miliardi? Bisognerebbe mettere un tetto alla ricchezza”

“Quando lei mi dice che il patrimonio diè di 428di dollari, io non riesco nemmeno a capire cosa significa perché sono sempre stato abituato a vivere con quello che ho, non capisco la dimensione e mi chiedo: ‘ma una, con tutti quei soldi lì, chese ne fa?“. Non usa mezzi termini il segretario della Cgil Maurizio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, che così ha commentato l’entità dell’enorme patrimonio del magnate americano, primo uomo al mondo a superare la soglia dei 400(428 secondo Forbes, 452 per Bloomberg, ndr). “E aggiungo una cosa che può apparire ancora più folle: io penso che siamo arrivati al punto in cuiun, perché siamofollia”, ha detto ancorache poi ha specificato nuovamente di non essersi pentito di aver usato il termine “rivolta sociale” quando, il 6 ottobre scorso, aveva chiamato i cittadini a partecipare allo sciopero generale contro la manovra.