Davidemaggio.it - Mina Settembre 3: dove avete già visto Fiore e Jonathan

Leggi su Davidemaggio.it

aveva bisogno di una scrollata. Se nelle prime due stagioni la vita privata della protagonista e i misteri che riguardavano la sua famiglia avevano riempito la narrazione, insieme ai casi di puntata, in questa terza non poteva bastare la questione dell’affidamento di Viola (Ludovica Nasti) e del suo rapporto con la madre naturale, perchè era stato già affrontato in passato. Dunque, accanto a Serena Rossi e Giuseppe Zeno, i cui personaggi sono ormai consegnati ad una tranquilla e pacifica vita di coppia, sono arrivati due giovani interpreti che promettono di movimentare la situazione: si tratta di Chiara Russo e Erasmo Genzini.3: chi è Erasmo GenziniLui è ormai un volto noto al pubblico di Rai 1, benchè sia stato molto impegnato anche con la concorrenza,ha esordito nel 2008.