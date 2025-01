Puntomagazine.it - Meta di Sorrento: Pusher in manette davanti la stazione EAV

M. C., classe 1984 e C.D.A., classe 2004 sono finiti in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri della stazione di Meta di Sorrento li hanno controllati nei pressi della stazione EAV di Meta di Sorrento. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Nella loro auto 25 grammi di cocaina e 200 euro in contante ritenuto provento illecito. In manette, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.