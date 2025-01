Oasport.it - McGrath guida lo slalom di Wengen, indietro Noel. L’Italia continua a non esistere

Dominio norvegese al termine della prima manche dellodi(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla pista denominata Männlichen/Jungfrau la tracciatura portava la firma del francese Kevin Page che, tuttavia, non ha decisamente favorito Clement, autore di una prova davvero sottotono.Il miglior tempo a metà gara porta la firma di Atle Lieche ha fatto fermare i cronometri sul 54.75 al termine di una manche che ha rasentato la perfezione. Il norvegese, infatti, ha domato ogni asperità del tracciato risultato sempre veloce ed efficace, tanto da rifilare ben 43 centesimi al suo più immediato inseguitore, il connazionale Henrik Kristoffersen che, specialmente nel tratto conclusivo, non ha potuto pareggiare la prestazione del classe 2000.