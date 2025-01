Donnapop.it - L’Isola dei Famosi, non c’è ancora la conduttrice, ma inizia a formarsi il cast: ecco i primi nomi inaspettati

Mentre l’attesa cresce per la nuova edizione dedei, ila prendere forma, anche se la figura dellarimaneavvolta nel mistero. Tra iche stanno circolando per partecipare come concorrenti, alcuni sono decisamente. La grande novità, però, non riguarda solo i volti noti pronti a sbarcare sul, ma anche il futuro della conduzione, congrande incertezza su chi avrà il compito di guidare il reality Mediaset.dunque idettagli su quello che potrebbe essere uno dei reality più chiacchierati della prossima stagione.dei2025: chi potrebbe esserci nel?Stando alle indiscrezioni lanciate da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, uno deipiù sorprendenti per ildedei2025 è quello di Sylvie Lubamba.