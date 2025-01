Romadailynews.it - Lazio, tre gol al Verona e torna al quarto posto

Lasi è ripresa ilnella classifica di serie A, decisa a lottare fino all’ultimo secondo per guadagnarsi la Champions League. Lo ha fatto oggi liquidando con un tondo tre a zero ilal Bentegodi.Romani in giornata sì, se ne sono accorti tutti e sùbito, soprattutto i compaesani di Romeo e Giulietta, che invano le hanno tentate tutte per non farsi sommergere dall’alluvione di palloni destinati a causare problemi a Montipò, addetto a raccoglierli in fondo alla rete.Aggressivi ma imprecisi, i veronesi sono riusciti tuttavia a raccogliere ben sei cartellini gialli, compreso il doppio che si è trasformato in rosso per Duda, coraggioso e sfortunato. AllaFabbri ha mostrato un solo giallo, anche se Nuno Tavares, stanco e infortunato, non meritava l’ammonizione per aver scelto di uscire dal campo dal lato più vicino agli spogliatoi, senza dover fare il percorso più lungo.