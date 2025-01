Latina, 36enne arrestato mentre spacciava cocaina su una ebike

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 gennaio 2024 – Un uomo di 36 anni è statoin provincia ditrasportava circa 35 grammi di. L’operazione è stata condotta dai poliziotti del Commissariato di Cisterna che, insospettiti dai suoi spostamenti abituali, hanno avviato un’attività di osservazione e pedinamento.Inseguimento e perquisizioneL’uomo era solito muoversi in, un mezzo scelto probabilmente per non destare sospetti. Durante il pedinamento, accortosi di essere seguito, ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine percorrendo una strada in senso contrario. Tuttavia, grazie alla presenza di altre pattuglie coordinate, è stato bloccato poco dopo.La perquisizione ha portato al rinvenimento di un involucro contenente circa 35 grammi die una somma in contanti pari a 1.110 euro, probabilmente frutto dell’attività illecita.