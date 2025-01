Panorama.it - L'anno del Serpente, tra miti e leggende

Con l’arrivo del 2025, il calendario lunare cinese celebra l’del, un segno zodiacale che da sempre evoca fascino, trasformazione e saggezza. Associato all’elemento del Legno, ildi quest’è un simbolo di creatività, crescita e diplomazia, invitando tutti a riflettere, reinventarsi e trovare nuove soluzioni per affrontare le sfide della vita.Secondo la tradizione cinese, ilè il sesto animale del ciclo zodiacale, scelto per il suo ingegno e la sua astuzia. La leggenda narra che, durante una gara organizzata dall’Imperatore di Giada per scegliere i dodici animali dello zodiaco, ilsi nascose nella criniera del Cavallo, sorprendendolo al momento dell’arrivo e conquistando così il sesto posto. Questa storia incarna la natura strategica e risoluta del, capace di cogliere il momento giusto per agire.