Sport.quotidiano.net - La Civitanovese per Senigagliesi: "Ti voglio determinata e astuta"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Senza i due punti fermi Visciano e Buonavoglia, con una rosa molto corta soprattutto a centrocampo, ma da ieri con un elemento in più in rosa spendibile in una zona del campo dove il bisogno era impellente. Lasi presenta così alla gara odierna contro il Roma City (inizio alle 15 al Polisportivo). Mario Aprea, seconda punta, esterno offensivo o anche trequartista classe 2005 proveniente dal Crotone ma cresciuto nella Primavera della Juve Stabia è stato tesserato, confermando l’anticipazione del Carlino. Difficilmente il giocatore sarà impiegato dal primo minuto. Quanto al resto, entrambi gli esterni potrebbero parlare argentino, quindi oltre a Macarof ecco probabilmente Brunet, mentre Bevilacqua potrebbe partire più basso rispetto a Padovani, quest’ultimo probabile favorito sull’esordiente Vila.