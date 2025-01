Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz, ecco il verdetto sul numero 10: svelate le sue condizioni dopo lo stop in Juve-Milan. Cosa filtra verso il Brugge

È arrivato il verdetto sul numero 10: le condizioni del turco dopo la sfida di Champions League contro il Brugge. Per Kenan non sono stati necessari esami specifici dopo il problema muscolare accusato contro il Milan. È confermato l'affaticamento all'adduttore sinistro senza lesioni. Lo staff medico cercherà di metterlo a disposizione di Thiago Motta per la trasferta col Brugge, in programma martedì alle ore 21.00. La presenza del numero 10, però, rimane in dubbio: il turco sarà valutato domani, giornata di vigilia del match di Champions League.