Laprimapagina.it - Incendio in un’azienda di materiali plastici a Umbertide: intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, unha coinvolto i condotti di aerazione dei forni diche produce(Perugia). L’allarme è scattato alle ore 16:00 e prontamente sono intervenute le squadre deideldi Città di Castello e della centrale operativa di Perugia, con autobotte e autoscala. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di raffreddare i condotti e mettere in sicurezza l’area.Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono giunti anche il tecnico comunale e i Carabinieri, che stanno monitorando la situazione per valutare eventuali misure precauzionali a tutela della popolazione.