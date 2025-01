Che la festa comincia C’è Posta per Te super notizia per Maria De Filippo | si è scoperto dopo la puntata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Niente da fare per Marco Liorni, la seconda punta di Ora o mai più è stata ancora una volta sconfitta dalla corazzata diDe Filippi. I numeri li fornisce Davide Maggio. Nella serata di ieri, sabato 18 gennaio 2025, su Rai1 la secondadi Ora o Mai Più vinta da Pierdavide Carone, in onda dalle 21:34 alle 1:11, ha conquistato 2.420.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con C'èper Te, dalle 21:30 alle 00:42, ha raccolto davanti al video 4.736.000 spettatori con uno share del 31.3% (Buonanotte a 1.879.000 e il 24.7%).Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 873.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Kung Fu Panda 2 ha radunato 725.000 spettatori (4%).