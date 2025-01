Quotidiano.net - Cecilia Sala in Tv da Fazio: la prigionia, Musk, gli interrogatori incappucciata e le telefonate in codice col fidanzato

Roma, 19 gennaio 2025 – Per la prima volta in Tv dopo la. La giornalistaha raccontato i 21 giorni diin Iran su La 9, nella trasmissione di Fabio“Che tempo che fa”. Mezz’ora nella qualeha parlato della sua cattura, delle notti in cella di isolamento “senza occhiali, senza un libro”, delle“spiate” in cui “Io e Daiele (Raineri, ildi, anche lui giornalista ndr) parlavamo in”, aglie che duravano 10 ore” e la gioia “per la liberazione degli ostaggi” di oggi in Israele. Per sopravvivere "ho pensato alle cose belle della mia vita e al fatto che prima o poi le avrei riavute”. Ma ora, conclude, “non tornerò in Iran, almeno finché ci sarà la Repubblica Islamica”. Parlando della detenzione spesso le si rompe il fiato, l'emozione prende il sopravvento quando ripercorre con la mente “il tempo che ti spezza”, come dice lei stessa.