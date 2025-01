Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Real Madrid chiede Alex Jimenez: la risposta di Zlatan Ibrahimovic

Ilalgià nelinvernale: ma ladinon si fa attendereIlvuole riportare subitoin Spagna. L’indiscrezione lanciata dalla Spagna negli scorsi giorni ha trovato conferme anche in Italia, tanto che la Gazzetta dello Sport ha ribadito il forte interesse di mister Carlo Ancelotti per il giovante terzino di proprietà del(arrivato in prestito dalnel 2023 e poi riscattato dal Diavolo per 5 milioni di euro).I Blancos vorrebbero riavere l’esterno spagnolo fin da subito e per questo starebbero cercando di prendere il giocatore già in questa sessione di, per averlo a disposizione nel breve termine. Ladel, però, è chiara e non si è fatta attendere: il classe 2005 resta ao almeno fino a giugno.