Spettacolo.periodicodaily.com - Atelier Musicale, Un Viaggio nel Grande Jazz con Antonio Faraò e Robert Bonisolo

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Ritorna l’, la rassegna in bilico trae classica contemporanea organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio: per inaugurare la seconda parte della XXX stagione, gli organizzatori hanno invitato, sabato 25 gennaio alla Camera del Lavoro di Milano, un duo costituito da due grandiisti come il pianistae il sassofonista.Scopri l’, Il Ritorno della Rassegnae Classica il 25 gennaio a MilanoIl 25 gennaio segna il ritorno dell’, la rassegna che fonde il meglio dele della musica classica contemporanea. Per l’inaugurazione della seconda parte della sua XXX edizione, l’associazione culturale Secondo Maggio ha scelto due giganti del: il pianistae il sassofonista