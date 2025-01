Sport.quotidiano.net - Serie C. Big match per Castelnovo Monti. Scandiano ci prova a Ozzano

Via al girone di ritorno con due appuntamenti da non perdere, entrambi alle 21.(20) spareggia per il secondo posto sul difficile campo della Virtus Medicina (20), dove nessuno in stagione è mai riuscito a passare: gli appenninici, però, sono in un momento di grazia e vanno a caccia del settimo successo di fila.(16) è scivolata al 5° posto dopo 2 stop di fila ea riprendersi, ma il calendario non le dà una mano: in programma, infatti, c’è la sfida con la capolista(24), anch’essa imbattuta davanti al pubblico amico, dove viaggia a 85,5 punti di media. Alle 19 Montecchio (8) fa visita alla sempre ostica Francesco Francia Zola Predosa (14), reduce però da 3 sconfitte, mentre alle 21 tocca a Novellara (6) cercare gloria sul campo della Granarolo (12).