Biccy.it - Selvaggia replica a Sonia sui presunti tradimenti a Paolo: “Ho lasciato fuori solo…”

Lucarelli nell’ultimo numero della sua newsletter, come già scritto, ha infilato il dito nella piaga del matrimonio ormai naufragato fraBonolis eBruganelli parlando di presunte relazioni parallele, lotta per il potere, sfrenate passioni, intrighi e(semi-cit della sigla di Xena).?Qua però non siamo ai tempi dei Dei dell’Olimpo,Lucarelli non è Xena e la persone più potente non è Zeus, ma Milly Carlucci.Ad ogni modo, secondo il racconto della giornalista,nel corso di questi anni avrebbe avuto varie relazioni parallele e anche una storia con un presunto chirurgo. Avrebbe inoltre avuto anche un ruolo nel divorzio artistico fraBonolis e il manager Lucio Presta (“Bruganelli voleva solo una cosa più del suo divorzio; quello traBonolis e Lucio Presta.