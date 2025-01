Secoloditalia.it - Rigopiano, 8 anni dopo. Marsilio: “29 vite spezzate, una ferita indelebile per l’Abruzzo”

Sono passati ottodalla tragedia che investì l’hotelin Abruzzo,che nella giornata del 18 gennaio 2017 una frana si abbatté sulla struttura della località di Farindola e causando la morte di 29 persone. Soltanto 11 delle 40 persone presenti nella struttura riuscirono a sopravviverela valanga. Il cordoglio per le famiglie delle vittime è arrivato anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa che ha espresso il proprio senso di vicinanza alle famiglie delle vittime e chiedendo la verità sull’avvenimento. Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha ricordato l’importanza della prevenzione di queste tragedie mentre il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha rammentato come il dramma disia ancora una “dolorosa”.Il ricordo del governatore“18 gennaio 2017.