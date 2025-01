Regala una casa alla compagna ma lei ci va a vivere con un altro La Cassazione | Ingrata e infedele deve restituirlo

Leggi su Open.online

Una donna dovrà restituire al suo ex compagno un appartamento di lusso a Sanremo che lui le aveva donato. A stabilirlo è una sentenza delladestinata a fare scuola. All’origine della decisione dei supremi giudici, racconta Repubblica Genova, non ci sarebbe solo l’infedeltà coniugale, ma anche «l’ingratitudine» dimostrata dsignora nei confronti dell’ex compagno, unita al fatto che lei non avesse «nutrito alcun sentimento di riconoscenza» per il dono ricevuto.Il regalo e il tradimentoLa relazione tra i due protagonisti della storia comincia molti anni fa. Nel 2008 la coppia va a cone nel 2016 lui donaun appartamento di lusso a Sanremo, che sarebbe dovuto diventare la loro nuova. Pochi giorni dopo quel generoso regalo, l’uomo scopre che la donna lo tradiva già da diverso tempo.