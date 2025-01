Formiche.net - Ppe-Ecr, il patto che dà centralità all’Italia in Ue. Parla Tosi

Il 2025 per l’Europa si apre con due incognite: le elezioni in Germania e la forte instabilità francese. In questo contesto magmatico, l’Italia guidata dall’esecutivo di Giorgia Meloni appare un player stabile e affidabile. “Siamo diventati un interlocutore importante e rispettato, che può determinare l’agenda politica europea. Questo implica una grande responsabilità e l’avere ben chiare le priorità per il nostro Paese e per l’Unione”. Are, sulle colonne di Formiche.net, è l’eurodeputato del Ppe Flavio.La forte crisi tedesca è un elemento di instabilità e preoccupazione anche per alcune filiere strategiche italiane. Che tipo di esito prevede per le elezioni?Penso che l’unica speranza per la Germania sia quella di rafforzare la componente che fa riferimento al Partito Popolare, ossia la Cdu.