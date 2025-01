Ilgiorno.it - Meteo Lombardia, il maltempo si sposta al Nord: cosa succederà?

Milano, 18 gennaio 2025 – Quando durerà il freddo gelido? Se lo chiedono lombardi e milanesi alle prese con il brusco abbassamento delle temperature conseguenza del vortice tunisino che in questi giorni ha portatosoprattutto in Sardegna, Sicilia e Calabria. Tra domenica e lunedì la circolazione ciclonica dal Mediterraneo tenderà ad estendersi all'Europa occidentale e centrale: maggior nuvolosità e aumento dell'instabilità. Ecco le previsioni di Arpaper i prossimi giorni: Sabato 18 gennaio 2025 Domenica 19 gennaio Lunedì 20 gennaio 2025 Tendenza per martedì 21 gennaio 2025 Sabato 18 gennaio 2025 In giornata il cielo continuerà a presentarsi prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Dalla serata però si registrerà un aumento della nuvolosità a partire dai settori meridionali ma senza precipitazioni.