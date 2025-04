News.robadadonne.it - “Sarò finalmente libera” morta dopo un intervento al cervello la modella 27enne Lucy Markovic

Doveva affrontare un’operazione al, e si preparava all’con positività e ottimismo. “questoal sicuro.”, diceva in un video, circondata dall’affetto della famiglia e del fidanzato.Invece perl’epilogo è stato il più triste: la ventisettenneaustraliana èlo scorso 11 aprile, come annunciato sulla sua pagina Instagram e dall’agenzia che ne curava la persona, la prestigiosa Elite Model Management di New York: “era una luce splendente e aveva un incredibile senso dell’umorismo. Il suo sorriso e la sua risata potevano illuminare una stanza”.“Alla nostra amata– si legge nel post che ne ha annunciato il decesso – È troppo presto per te per andare. La tua solarità, felicità ed energia si diffondevano da te ovunque andassi.